Грозовой фронт накроет Ленобласть 30 июня

Гроза накроет Ленобласть 30 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигается грозовой фронт. Управление МЧС 47-го региона предупредило, что с 30 июля в течение двух дней в области будут лить дожди, греметь гром и сверкать молнии. Ветер поднимется до ураганного.

- 30 июля в области будет облачно, но с прояснениями. В большинстве районов ночью пройдут дожди, днем пройдут ливни с грозами. Ветер ожидается северный до 7-12 метров в секунду, с усилением до урагана в 17 метров в секунду при грозе, - рассказали в МЧС Ленинградской области.

Ночью температура воздуха опустится до плюс 13-18 градусов, а днем снова наступит 23-28-градусная жара.

Июль в области тоже начнется с грозы. Спасатели напоминают, что при грозах следует избегать прогулок по улице, так же лучше закрывать окна и двери, а также не разжигать костры.