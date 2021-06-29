МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Ленобласти

МЧС предупреждает об ухудшении погоды 30 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает местных жителей об ухудшении погоды, которое на 30 июня прогнозируют синоптики. Днем в среду ожидаются грозы с ливнями и усиление ветра, но зато будет достаточно тепло.

- 30 июня будет облачно с прояснениями. В большинстве районов: ночью дожди, днем кратковременные дожди, преимущественно на востоке области. В отдельных районах ливни, грозы. Ветер северный 7-12, при грозе порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает пресс-служба МЧС.

Грозы, по данным гидрометцентра, ожидаются и 1 июля. В связи с этим спасатели предупреждают о возможных происшествиях на воде, связанных с купанием и выходом на лодках в акваторию.

Не исключены природные инциденты и ЧП на дорогах. А сильный ветер может поломать ветки деревьев и оборвать провода.