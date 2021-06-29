Петербуржцы начали указывать вакцинацию в резюме при поиске работы

Вакцинация сможет стать преимуществом при поиске работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга, находящиеся в поиске работы, стали все чаще делать отметку в резюме о наличие антител или прививке от коронавируса. Пока за два месяца доля таких соискателей составляет всего 1,5%, но специалисты рынка трудостройства уверены, что в будущем это пригодится многим.

- Безусловно, для ряда профессий, для которых вакцинация положена, наличие информации о вакцинации может стать плюсом для кандидата, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе сервиса поиска работы Head Hunter.

При этом эксперты отмечают, что кроме прививки для трудоустройства в предприятия общественного питания, гостеприимства, транспорта и другие, может быть достаточно теста с подтверждением высоких антител. Вот только если вакцинация бесплатна, то ПЦР-тест стоит денег. Компенсировать эти затраты работодатели готовы лишь в редких случаях.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, до 15 августа в Петербурге должны быть привиты 65% госслужащих и сотрудников госпредприятий.