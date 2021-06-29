Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 15:05

Петербуржцы начали указывать вакцинацию в резюме при поиске работы

Это может дать преимущество при трудоустройстве
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцинация сможет стать преимуществом при поиске работы.

Вакцинация сможет стать преимуществом при поиске работы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга, находящиеся в поиске работы, стали все чаще делать отметку в резюме о наличие антител или прививке от коронавируса. Пока за два месяца доля таких соискателей составляет всего 1,5%, но специалисты рынка трудостройства уверены, что в будущем это пригодится многим.

- Безусловно, для ряда профессий, для которых вакцинация положена, наличие информации о вакцинации может стать плюсом для кандидата, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе сервиса поиска работы Head Hunter.

При этом эксперты отмечают, что кроме прививки для трудоустройства в предприятия общественного питания, гостеприимства, транспорта и другие, может быть достаточно теста с подтверждением высоких антител. Вот только если вакцинация бесплатна, то ПЦР-тест стоит денег. Компенсировать эти затраты работодатели готовы лишь в редких случаях.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, до 15 августа в Петербурге должны быть привиты 65% госслужащих и сотрудников госпредприятий.