КГИОП не пошел на мировую по восстановлению «Невской мануфактуры»

КГИОП потребовал установить точные сроки и штрафы за их нарушение при восстановлении "Невской мануфактуры". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Представители Комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП) Петербурга отказались подписывать мировое соглашение с АО «Невская мануфактура» о восстановлении исторического здания, разрушенного страшным пожаром в апреле нынешнего года. Заседание по делу прошло в Арбитражном суде.

- Представители КГИОП заявили, что комитет хочет зафиксировать все обязательства ответчика через судебные требования. Стороны не сошлись в сроках и размере неустойки, - пишет газета «Петербургский дневник».

В том, что здание надо реставрировать ни чиновники Смольного, ни владельцы «Невской мануфактуры» не сомневаются. Вопрос лишь в сроках и штрафах за нарушение этих сроков.

КГИОП требует, чтобы АО «Невская мануфактура» начала противоаварийные работы в течение шести месяцев, а за четыре года - полностью восстановила здание.

Комитет просит суд установить штрафные санкции за нарушение сроков - 100 тысяч рублей за месяц просрочки на первый раз и по 200 тысяч рублей - за каждый последующий.

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