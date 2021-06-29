Суд продлил арест отцу с топором, державшему шестерых детей в квартире в Колпино

Отца-буяна из Колпино оставили под стражей. Фото: СОЦСЕТИ

Колпинский районный суд Петербурга продлил меру пресечения мужчине, который в ноябре прошлого года запер шестерых детей в квартире, устроив в ней погром с помощью топора. На уши были поставлены все экстренные службы Петербурга, а договариваться с отцом приехал районный прокурор. Тогда мужчину задержали, ему предъявили обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством». А в июне 2021 года дело дошло до суда.

- По данным следствия, отец закрыл дверь на ключ, разнес топором кровать и тумбочку. Одного ребенка стянул за ногу с кровати и протащил до кухни, приставлял к его горлу топор и нож, второго ребенка бросил на стол. Также лишил детей пищи и воды, - сообщала Объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел на фоне ревности мужчины к матери детей. Сам он уверял, что малышей не трогал, а они «мультики смотрели». Сейчас он просил отпустить его из-под стражи. Ходатайство поддержал и представитель детей, но суд его отклонил и продлил арест до 22 декабря.

- Кроме того, суд назначил открытое судебное заседание в особом порядке на 13.07.2021 года, - сообщает «объединенка».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, но по особому порядку ему не могут дать более 2/3 срока.