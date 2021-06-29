Движение на Васильевском острове ограничат из-за съемок фильма Сергея Бодрова-старшего

На Васильевском острове будут снимать кино. Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено на Васильевском острове в ближайшую пятницу и субботу. Причиной станут съемки фильма «Дышите свободно», над которой работает режиссер Сергей- Бодров-старший.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Дышите свободно» с 16.00 2 июля до 23.00 3 июля будет запрещена остановка транспортных средств по Бугскому переулку, 2-3-й линии В.О. от дома 7 до дома 11 и 4-5-й линии В.О. от Академического переулка до Бугского переулка, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут объезда.

Что касается фильма, то он рассказывает о молодом парне, который сильно заикается, что мешает ему по жизни. Он решает обратиться к известному врачу, о которой хорош отзываются пациенты. Но в итоге все происходит не так, как ожидает пациент.

Выход мелодрамы в прокат намечен на конец 2021 года.