В трех петербургских загсах начнут выдавать свидетельства о смерти

Нововведение не связано с растущей смертностью на фоне ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 июля в Санкт-Петербурге заявители, в том числе и родственники покойных, смогут получить свидетельства о смерти в загсах Красносельского, Невского и Калининского районов.

В Комитете по делам записи актов гражданского состояния сообщили, что эти пункты проработают до 15 июля.

- Нововведение не связано с растущей смертностью на фоне ковида. Новые пункты открыли, чтобы избежать очередей в уже существующих и тем самым снизить риск заражения, - уточнили в ведомстве.

В комитете отметили, что зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти по субботам можно будет в загсах Копинского, Курортного, Петродворцового и Кронштадского районов.