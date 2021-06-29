После скандала в детском лагере «Мечта», где не было воспитателей, возбудили второе уголовное дело

СКР возбудил новое дело Фото: СКР

В Ленобласти после проверки детского лагеря «Мечта» следователи возбудили второе уголовное дело, на этот раз о халатности. Силовики также продолжают расследование оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это случилось после того, как мама одного из детей забила тревогу, что в лагере нет воспитателей. А трудные подростки из многодетной семьи не дают спокойно отдыхать другим детям.

- Воспитателей не было в лагере, должный досуг и контроль за поведением детей организованы не были, со стороны ряда отдыхающих малолетних, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей, - сообщили в СКР.

Все дети после случившегося были вывезены из лагеря и переданы родителям. Следователи хотели арестовать директора лагеря, но суд им в этом отказал.

Роспотребнадзор, тем временем, тоже нашел массу нарушений.