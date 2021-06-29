Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Пушкине. Авария произошла около 10 часов утра во вторник, 29 июня 2021 года, на пересечении улиц Автомобильной и Сетевой. Столкнулись маршрутка "ПАЗ" и грузовик марки "Мерседес". В итоге погибла женщина.

- По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара несчастная пассажирка маршрутки вылетела через лобовое стекло, разбив его, и рухнула на асфальт. От сильных травм она скончалась на месте.

Сообщений о других пострадавших в результате аварии не поступало. Полиция продолжает расследование уголовного дела.