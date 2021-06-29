Солнце светило более 340 часов в Петербурге в июне 2021 года

В июне 2021 в Петербурге было более 340 солнечных часов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Июнь 2021 года в Санкт-Петербурге оказался не только рекордно жарким, но и необычайно солнечным. В течение месяца солнце светило более 340 часов, что значительно больше среднемноголетних показателей.

- В среднем в июне бывает всего один день без солнца, а суммарная продолжительность солнечного сияния в норме составляет 293 часа, являясь максимальной в году. Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния превысила среднемноголетние показатели почти на 50 часов, - рассказал "КП-Петербург" ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Напомним, что за июнь в Петербурге было побито пять температурных рекордов. Так, 23 июня воздух прогрелся до 35,9 градусов, побив абсолютный максимум июня. До того самым жарким днем было 15 июня 1998 года, когда температура поднялась до 34,6 градусов.