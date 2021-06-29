Петербургский суд продлил арест Марины Кохал по 30 июля

Суд продлил арест Марины Кохал еще на месяц Фото: СОЦСЕТИ

Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта длится уже почти год. Во вторник, 29 июня 2021 года, Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес очередное постановление о продлении ареста главной подозреваемой в убийстве музыканта, его вдовы Марины Кохал. Меру пресечения продлили по 30 июля.

- Сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства отказать, либо избрать иную меру. Следствие ждет результаты дополнительной экспертизы. Защита ждет прекращения дела, - пояснила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

31 июля исполнится год, как Кохал находится под стражей. Однако дело на рассмотрение в суд пока так и не поступило из-за неполной доказательной базы. По истечении года меры пресечения продлевает уже суд Петербурга.

О смерти рэпера Александра Юшко стало известно 29 июля. По словам Марины Кохал она мужа не убивала, а расчленила его, обнаружив мертвым. Также она заявила, что ее супруг умер от наркотиков, однако экспертиза веществ не обнаружила.

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