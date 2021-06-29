Депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля оставили в СИЗО еще на месяц

В Петербурге оставили на месяц под стражей депутата Романа Коваля. Фото: assembly.spb.ru

Приморский районный суд оставил в СИЗО еще минимум на месяц депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, которого обвиняют во взятке размером в 17 миллионов рублей. Напомним, по версии СК парламентарий взял не только деньги, но и машину за помощь в распределении средств в пользу некоего бизнесмена, выигравшего большие контракты на поставку медоборудования в городские больницы.

- Коваль просил изменить меру на более мягкую. Следователь пояснил, что срок меры Ковалю истекает 29 июня 2021 года, но для окончания предварительного расследования необходимо ознакомить стороны с делом, направить уголовное дело прокурору и в суд, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в декабре 2020 года депутат дал явку с повинной и сознался в мошеннических действиях вместе с соучастниками. Ковалю все еще грозит до 15 лет лишения свободы.