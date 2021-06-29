В Петербург поставят еще 20 автобусов на сжатом природном газе за 373 млн рублей

Новенькие 20 автобусов с природным газом закупят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появятся новые 20 автобусов, работающих на природном компримированном газе. Соответствующую закупку объявило СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Перевозчик готов потратить на транспорт около 373 млн рублей. Технику ожидают в городе уже до 15 октября 2021 года.

Новая партия будет отличаться системой интеллектуальной помощи водителю, чтобы повысить безопасность перевозок. Вдобавок ноу-хау займется анализом качества управления аавтобусом.

- Система сможет предупредить об опасном сближении с пешеходом либо другим транспортным средством, съезде с полосы, превышении разрешенной скорости движения. Также в автоматическом режиме будет обеспечен контроль «слепых зон», - уточняют в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Сами автобусы будут низкопольными, с местами для маломобильных пассажиров, экологичным двигателем и зарядками для смартфонов.