Вузам Петербурга рекомендовали начать учебный год в смешанном формате

Вузам Петербурга и Ленобласти рекомендовали начать новый учебный год в смешанном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Совет ректоров вузов Петербурга и Ленобласти рекомендовал начать учебный год 2021/2022 в смешанном формате. Пускать студентов в университеты города и 47-го региона советуют лишь при наличии у них сертификата вакцинации от коронавируса или документов о наличии антител или противопоказаний к прививке.

Отдельно совет рассмотрел и вопрос о том, как быть с допуском учащихся в общежития.

- С одной стороны, совет ректоров города и области рекомендовал запрашивать у совершеннолетних студентов при заселении ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с другой, пока нет понимания о том, что делать с несовершеннолетними студентами, которые проживают в общежитиях вуза и обучаются по программам среднего профессионального образования, - пишет ТАСС со ссылкой на Алексея Демидова, главы совета ректоров.

Что касается вакцинации несовершеннолетних учащихся университетов, то по этой категории студентов решение еще не приняли.