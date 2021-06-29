Смольный эвакуировал 32 машины в первый день рейда против незаконной парковки

Смольный составил 7 протоколов на нарушителей парковки в Санкт-Петербурге. Фото: комитет по транспорту

В Смольном отчитались об итогах первого дня рейдов, направленных против незаконной парковки в Санкт-Петербурге. Напомним, с 29 июня 2021 года составлять протоколы на нарушителей правил автостоянки будут не инспекторы ГИБДД, а сотрудники городского комитета по транспорту. Власти полагают, что благодаря нововведению Северная столица быстрее разгрузит заставленные автомобилями улицы.

За уходящий вторник сотрудники Смольного в итоге эвакуировали 32 машины, нарушившие правила парковки. В отношении семи водителей оставили административные протоколы.

- Все адреса плановых эвакуаций автомобилей вывешены в СМИ, в соцсетях, на сайте комитета. Водителям можно с ними ознакомиться. На начальном этапе о перечне патрулируемых улиц будем сообщать заранее, - отметил Алексей Гончаров, замглавы комитета по транспорту.