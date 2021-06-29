Суд Петербурга дал 4 года колонии бизнесмену Владимиру Артееву и взыскал с него 420 млн рублей

В Петербурге отправили на 4 года в колонию бизнесмена Владимира Артеева. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд назначил наказание в виде четырех лет колонии бизнесмену Владимиру Артееву по обвинению в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Предприниматель признался, что был пособником при передаче взяток бывшим сотрудникам городского комитета по строительству. Напомним, что структуры Артеева так и не достроили ни одно из социальных учреждений, за которые они брались.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительную колонию общего режима, а также удовлетворил гражданские иски на суммы 401, млн рублей и 20 млн рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что Артееву грозило до 10 лет лишения свободы, но он пошел на сделку со следствием.