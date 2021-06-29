Более 600 больных коронавирусом находятся на ИВЛ в Петербурге

В Петербурге около 620 больных коронавирусом лежат на ИВЛ в стационарах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В стационарах Санкт-Петербурга находятся на аппарате искусственной вентиляции легких более 600 больных коронавирусом. Об этом сообщил замглавы Комздрава Андрей Сарана. По словам чиновника в городских больницах развернуто 11 327 коек, их число вскоре приблизят к тому, что было в пик пандемии зимой.

- Есть определенное количество свободных мест еще. Система справляется с нагрузкой, но тяжким трудом. Изменился штамм, он не уханьский теперь, а индийский – дельта. Тяжелобольных примерно 22%, чаще болеют люди в возрасте от 20 до 39 лет. Количество людей на инвазийной ИВЛ составляет 220 человек, а еще около 400 лежат на неинвазивной вентиляции легких, - рассказала Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что ранее в Комздраве высказали мнение, что Северная столица вышла на высокое плато по коронавирусу. Однако специалисты, с которыми связалась «КП-Петербург», в этом усомнились и попросили подождать минимум до середины июля.