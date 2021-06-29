Пропавшую 14-летнюю девочку с пирсингом разыскивают четвертую неделю в Петербурге

В Петербурге и Москве разыскивают 14-летнюю девочку. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнюю девочку Софию, которая пропала еще 5 июня 2021 года. Правоохранительные органы ищут подростка четвертую неделю. Теперь к делу подключили волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт». На девочку составили ориентировку. Не исключено, что она находится в Москве.

- Приметы подростка: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, красно-рыжие волосы, карие глаза. Особые приметы: пирсинг носа и нижней губы. Неизвестно, во что была одета девочка. С собой был черный рюкзак, - гласит ориентировка от волонтеров.

Если вы что-то знаете о местонахождении Софии, то просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.