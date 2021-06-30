Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июня 2021 года: Правда о работе «скорых» в третью волну пандемии и пропажа двоих яхтсменов

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 30 июня 2021 года. Естественно, многих горожан интересует, а ждать ли Северной столице такого же разрушительного урагана, который недавно накрыл Москву. Мы пообщались с одним из ведущих синоптиков города и выяснили, что нас стихия убережет. Разве что нельзя исключать дожди. А вот Ленобласти можно готовиться к ливням с порывистым ветром.

Кроме этого метеорологи подвели итоги июня. Что сказать, уходящий месяц выдался рекордно жарким за всю историю наблюдений специалистов в Петербурге. Напомним, в один из дней столбики термометра достигли 35,9 градуса. До этого года аномальной жарой славился июнь 1999-го, когда температура была в среднем на 4,9 градуса выше нормы.

«КП-Петербург» связалась с медиками из скорой помощи, чтобы выяснить, насколько тяжело им дается работа в третью волну пандемии коронавируса. Врачи признаются, что одной из главных проблем сейчас является нехватка коек в стационарах, особенно мест с «кислородом». Возникают и очереди перед больницами.

Наконец, в Атлантическом океане во время путешествия к Гибралтарскому проливу пропали двое петербуржцев-яхтсменов. Муж и жена являются опытными моряками и уже не в первый раз отправились к любимым местам, но с 3 июня от них нет никаких вестей, хотя они обещали связываться с дочерью. Женщина беспокоится, что с родителями случилась беда, тем более у них был запас еды всего на две недели, а прошло уже почти четыре.