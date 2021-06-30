Гроз больше не обещают: погода в Санкт-Петербурге на 30 июня

В Петербурге вновь тепло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге опять тепло и солнечно. После нескольких дней, когда температура вернулась к своим нормальным показателям, термометры вновь устремились к 25-градусной отметке. А ливней и гроз, так и не случившихся, синоптики больше не обещают.

- Днем 30 июня: без существенных осадков, ветер северный умеренный. Температура составит +25...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Возвращения 35-градусной жары в ближайшие дни не предвидится, но и предсказанного «похолодания» - тоже.

В четверг, 1 июля, синоптики прогнозируют около 24 градусов тепла и небольшие дожди. В пятницу термометры также покажут +23...+25, но осадков не будет.

Сейчас в городе тепло - термометры гидрометцентра показывают +18 градусов. Ясно. Давление составляет 753,5 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность - 65%.