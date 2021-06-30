Хулиганы избили велосипедиста и побили машины во дворах на улице Чудновского

Полиция приезжала на улицу Чудновского, где группа хулиганов приставала к прохожим. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский район еще раз подтвердил славу самого криминального в городе. Рано утром группа пьяных хулиганов сначала избила велосипедиста во дворах на улице Чудновского, что в пяти минутах от Ледового дворца, а потом начала пинать проезжающие машины.

- Во дворах на Чудновского какие-то неадекваты сначала побили велосипедиста и кинули в него его же велосипедом, потом под удар попали две машины. Дальше начались крики, приехала полиция, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К моменту прибытия стражей порядка хулиганы успели разбежаться, задержали их или нет, осталось неизвестным. По словам возмущенных местных жителей, драку с велосипедистом устроили приезжие: «Меня порой удивляет, эти ребята чувствуют в России как у себя дома! Почему-то я приезжая в другое государство или город не могу себе такого позволить».