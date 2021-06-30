Каршеринг протаранил БМВ в кармане на аллее Котельникова

В Приморском районе каршеринг протаранил стоявший БМВ. Фото: vk.com/spb_today

Очередные ДТП с участием автомобилей каршеринга произошли в Петербурге. Водители прокатных машин показали свое «мастерство» в Приморском и Колпинском районах. В первом случае не повезло водителю белого БМВ, припаркованного в кармане на аллее Котельникова. Его утром ждал сюрприз в виде каршеринка, впечатанного в бок иномарки.

- Аллея Котельникова, в кармане вдоль Коломяжского проспекта каршеринг въехал в припаркованную БМВ. Никому не мешают, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Снакт-Петербург».

Второе происшествие случилось чуть раньше - вечером вторника, в Колпино. Здесь, на переулке улиц Тверской и Тазаева девушка, сидевшая за рулем прокатного кроссовера, не справилась с управлением и влетела в столб прямо а пешеходном переходе. По счастью, кроме столба никто не пострадал.