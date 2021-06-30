Девушка на каршеринге снесла забор и остановила движение трамваев на севере Петербурга

Каршеринг притворился трамваем а проспекте Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Второе за утро ДТП с каршерингом произошло в Петербурге. На этот раз водитель прокатной машины снес ограждение, отделяющее трамвайные пути на проспекте Луначарского. Движение трамваев было остановлено.

- Дама на «Делимобиле» непонятно как вылетела на трамвайные пути и перекрыла поворот трамваям с Культуры на Луначарского в сторону Озерков. Трамваи встали, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент аварийная машина уже убрана, движение транспорта восстановлено.

Напомним, что утром прокатный автомобиль попал в аварию в Приморском районе города. Водитель каршеринга не справился с управлением и протаранил припаркованный БМВ в кармане Коломяжского проспекта у аллеи Котельникова.