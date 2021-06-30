Друзья по зоне пытались угнать машину в Петербурге

Два уроженца Мурманской области попались на попытке угона иномарки в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские пресекли попытку угона иномарки, которую пытались похитить двое уроженцев Мурманской области. Как позднее оказалось, оба злоумышленника были знакомы не по месту рождения, а по месту прошлой отсидки.

- 28 июня около 11 часов вечера в полицию Выборгского района Петербурга обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные прямо сейчас пытаются угнать его автомобиль «Hyundai Tucson», припаркованный у дома 20 по Северному проспекту. На место незамедлительно прибыли сотрудники районной полиции, которые задержали двух уроженцев Оленегорска, 36 и 40 лет. У обоих задержанных богатое криминальное прошлое: один из них судим за разбой и бандитизм, другой – за кражи. Именно в местах лишения свободы и началась их дружба, - сообщает пресс-служба Главка.

После освобождения один из мужчин жил и работал в Подмосковье, а второй обосновался в Петербурге, но так и не смог трудоустроиться. Он позвонил и другу и предложил новое дело. Тот согласился. Теперь приятелям грозит новый срок - до 10 лет лишения свободы.