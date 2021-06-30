В Ленобласти начнут дарить спортивные подарки за прививку от коронавируса

Зенитовскую форму и билеты на футбол будут дарить вакцинированным в Ленобалсти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области решили стимулировать жителей, которые сделают прививку от коронавируса. Вакцинированным будут дарить спортивные подарки, в том числе билеты на футбол. Акция получила название «ПриКолись».

- В Ленинградской области стартует акция «ПриКолись» каждый житель области, сделавший прививку от коронавируса, получает подарок, который поможет ему поддержать здоровый образ жизни. В качестве подарка на выбор предлагаются купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» (Nike) и Forward, либо сертификат на посещение домашних матчей сезона 21/22 областного футбольного клуба «Ленинградец», - сообщает пресс-служба областной администрации.

Инициатором акции выступил комитет по физкультуре и спорту Ленобласти. Чтобы получить подарок, вакцинированный должен принести сертификат о прививке и документ с пропиской в областной Центр спортивной подготовки сборных команд, расположенный в Петербурге на улице Замшина, дом 6.

Жители отдаленных населенных пунктов Ленобласти могут получить свой подарок в отделах спорта районных администраций.