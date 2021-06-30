Петербургский школьник сбежал из дома, купив билет в Москву

Петербургский школьник сбежал из дома в Москву Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 14-летний мальчик сбежал из дома и решил отправиться в столицу. Во вторник, 29 июня 2021 года, в полицию позвонила 37-летняя мать школьника, ученика восьмого класса. Женщина рассказала, что ее сын пытается уехать в Москву.

- Женщина пояснила, что ее 14-летний сын купил билет на поезд в Москву. Также мать дала точные данные - номер поезда, вагона и место, на котором едет ее ребенок, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщина попросила полицию, чтобы те сняли ее ребенка с поезда на ближайшей станции.

Правоохранители передали информацию сотрудникам поезда и мальчика высадили на станции Бологое. Подросток находился в отделении полиции до тех пор, пока за ним не приехала мама. По какой причине ребенок решил уехать в столицу, не сообщается.