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Здоровье30 июня 2021 10:53

В Смольном рассказали о возможности введения QR-кодов в ресторанах и кафе Петербурга

Городские власти оценили опыт московских ограничений
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Смольный оценил московский опыт введения зон, свободных от ковида

Смольный оценил московский опыт введения зон, свободных от ковида

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве на минувшей неделе ввели новые ограничения - теперь, чтобы посетить кафе или ресторан, необходимо предъявить QR-код, подтверждающий наличие антител или вакцинацию. Власти Санкт-Петербурга пока анализируют опыт столицы введения "ковид-фри" зон. Однако повторять на Москвой не спешат, так как любые ограничения чреваты потерей доходов. Об этом 29 июня 2021 года в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.

- Когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства, чтобы за эти меры заплатить. Очень внимательно нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Здесь нужен тонкий баланс, чтобы не навредить, - пояснил Яковлев.

Чиновник рассказал, что городские власти плотно сотрудничают с бизнесом и стараются аккуратно вводить ограничения. Одно из возможных нововведений - "ковид-паспорта" для бизнеса.