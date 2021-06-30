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Происшествия30 июня 2021 11:21

Петербургский суд наказал мать, по вине которой ребенок выпал из окна

Пятилетний малыш разбился насмерть, упав с высоты седьмого этажа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Суд Петербурга вынес приговор матери, по вине которой ребенок выпал из окна

Суд Петербурга вынес приговор матери, по вине которой ребенок выпал из окна

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 30 июня 2021 года, суд Санкт-Петербурга вынес приговор женщине, потерявшей своего ребенка по недосмотру. Вечером 16 марта она оставила своего пятилетнего сына дома одного, в квартире на Мебельной улице. В итоге малыш залез на подоконник, открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа.

- Женщина знала, что ребенок уже может самостоятельно передвигаться по квартире, а также на окнах нет специального запорного механизма. Тем не менее, она оставила ребенка одного дома на два часа. В результате мальчик выпал из окна и скончался на месте от травм, - сообщила объединенная пресс-служба садов Петербурга.

В суде женщина вину признала. Ранее к уголовной отвественности никогда не привлекалась, нигде на учете не состоит. Кроме того, у нее есть еще трое малолетних детей, а сейчас она беременна очередным ребенком.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.