Супер-колледж-трансформер появится в Петербурге после реформы профессионального образования

В колледжах молодежь будут учить сразу 5-7 специальностям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга намерены реформировать систему среднего профессионального образования в городе. В Смольном хотят убить сразу нескольких зайцев, в том числе ликвидировать дефицит кадров по рабочим специальностям в городе.

- В сегодняшних условиях образование неминуемо должно опираться на колледжи-трансформеры, которые будут очень гибко и быстро откликаться на изменения на рынке труда. Такой колледж мы сейчас уже начали проектировать в Санкт Петербурге. Для того, чтобы дети находили свое место на рынке труда, у них должна быть высокая вариативность возможностей. Будущие студенты будут получать не одну, а 5-7 компетенций, - заявила на Съезде Союза директоров Средних специальных учебных заведений России вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

По планам Смольного, будет проведен полный аудит системы образования. Самих студентов станет больше, а сроки обучения сократятся «для освобождения мощностей колледжей». Будет построен супер-колледж-трансформер, где будут готовить разным профессиям.

Также город намерен договариваться об обучении рабочим специальностям с соседними регионами.