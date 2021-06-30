Новый рост заражения коронавирусом произошел в Петербурге 30 июня 2021 года

Еще более 1,5 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 30 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Распространение коронавируса в Санкт-Петербурге стремительно растет. На среду, 30 июня 2021 года, в городе зарегистрировано более 1,5 тысяч зараженных. Это на 9,4% больше, чем днем ранее. Последний раз такие цифры в Северной столице были в начале февраля, однако тогда волна шла на спад.

- За минувшие сутки в Петербурге заболели коронавирусом 1503 человека, скончались еще 111. Побороть инфекцию смогли 1980 пациентов, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - В общей сложности за время пандемии заболели 469 652 человек, погибли 16 346 и выздоровели 445 959 горожан.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 30 июня 2021 года / Фото: Яндекс

В Роспотребнадзоре Северной столицы отметили, что смертность от болезни в городе выросла уже до 3,5 процентов. Причем, инфекция "молодеет". Среди тяжело больных все больше людей от 20 до 40 лет. Сейчас более 600 зараженных находятся на ИВЛ.

Вакцинация начала пользоваться популярностью. За минувшие сутки был установлен очередной рекорд - первым и вторым компонентом вакцины привились почти 20 тысяч человек. В Роспотребнадзоре также также пояснили, что после вакцинации можно заболеть коронавирусом. Так, в городе зафиксировано более 2,5 тысяч таких случаев после прививки "Спутником V". Однако большая часть таких людей подхватили инфекцию либо после первого укола, либо после второго, но еще до выработки полноценного иммунитета. При этом вакцинированные болеют легче - летальных случаев зафиксировано не было.