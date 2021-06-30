Опять больше 100 смертей от ковида зафиксировали в Петербурге за сутки

Смертность в Петербурге остается близкой к рекордной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России обнародовал федеральный оперативный штаб. В частности, стали известны данные по Петербургу. И они опять не самые радостные. Так, суточная смертность вновь превысила 100 случаев и оказалась близка к рекордной.

- По состоянию на утро 30 июня в Петербурге выявлено 1503 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 1980 пациентов, скончались - 111, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Напомним, что абсолютный рекорд по суточной смертности в городе - 119 человек - был установлен накануне.

Всего с начала пандемии в городе заболело 469 562 человека, 445 959 из них выздоровели, а 16 346 пациентов - умерли.

В активном состоянии болезни находятся 7347 горожан. Обследование на коронавирус за сутки прошли более 34 тысяч человек.