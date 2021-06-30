На Олимпиаде в Токио выступят больше 20 спортсменов из Петербурга

Список спортсменов из Петербурга, которые поедут в Токио на Олимпиаду, станет известен в начале июля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До начала Олимпиады в Токио остается меньше месяца - она пройдет с 23 июля по 8 августа. На соревнованиях выступят более 300 российских спортсменов, порядка 30 из них- петербуржцы.

- Список атлетов из нашего города пока обсуждается. Он станет известен на следующей неделе. Планируется, что в Токио поедут 29 или 30 петербуржцев, восемь из которых - пловцы. Окончательное решение примут в Москве, после чего мы выложим эту информацию на сайте нашего ведомства, - рассказали КП-Петербург в Комитете про физической культуре и спорту.

Ожидается, что, кроме плавания, петербургские атлеты выступят в таких дисциплинах, как триатлон, дзюдо, тхэквондо, прыжки на батуте, настольный теннис и художественная гимнастика. Возможно, что этот список пополнится и другими видами спорта.