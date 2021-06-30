Дело об убийстве возбуждено после пропажи 16-летней петербурженки

16-летняя девушка пропала в Петербурге в марте 2021 года и до сих пор не нашлась. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Петербургское управление Следственного комитета России просит помочь в розыске 16-летней девушки, которая пропала в марте 2021 года. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

- 27 марта 2021 года после бытового конфликта с матерью вышла из автомашины последней у станции метро «Площадь Мужества», после чего скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение не известно, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Позднее по факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Приметы исчезнувшей: худощавое телосложение, рост 185 см, лицо овальное с выраженными скулами, брови темные, густые, глаза раскосые голубого цвета, волосы длинные темно-русые. Была одета в черные штаны, коричневый джемпер, теплую зеленую куртку, на ногах зимние полуботинки. Зовут Вероника.

Следователи просят всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, просят сообщать по номерам: 8 (812) 591-63-42, 8 (812) 570-66-71 либо 02.