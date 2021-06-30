Движение на КАД Петербурга заблокировано из-за ДТП с грузовиком

Огромная пробка сковала КАД из-за ДТП с грузовиком Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошла авария на Кольцевой автодороге, из-за которого было заблокировано движение. Около 11:45 часов 30 июня 2021 года на 44 километре внутреннего кольца КАД грузовик, груженый кирпичами, влетел в отбойник. Проезд оказался завален строительными материалами.

- По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате автомобиль столкнулся с барьерным ограждением в оси дороги и выехал на полосу встречного движения, а груз рассыпался по проезжей части, - сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

На данный момент на месте аварии частично заняты третья и четвертая полосы внешнего и внутреннего кольца КАД. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий ДТП. На участке образовался затор протяженностью четыре километра в оба направления.