Бесплатные автобусы-шаттлы вновь выйдут на улицы Петербурга

Автобусы-шаттлы выйдут на линию в последний раз. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бесплатные шаттлы вновь выйдут на улицы Петербурга. 2 июля, в день четвертьфинального матча Евро-2020, автобусы будут развозить футбольных болельщиков. Шаттлы свяжут стадион на Крестовском острове со станциями метро, центром города и аэропортом.

- Автобусы маршрута S10 «Аэропорт «Пулково» - улица Рюхина» начнут курсировать в 14:00 и завершат работу через 3 часа после финального свистка, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Также с 16:00 будут открыты маршруты:

- S2 площадь Восстания ( Лиговский проспект, 30) - автостанция «Крестовский остров» (только подвоз к стадиону),

- S3 метро «Петроградская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S4 метро «Выборгская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S6 метро «Чкаловская» - Спортивная улица.

А вот круглосуточный маршрут S1 «Аэропорт «Пулково» - площадь Восстания» будет работать до 05:00 5 июля.

Напомним, что матч 2 июля станет последним для Петербурга на Евро-2020.