Проезд на КАД Петербурге перекрыло ДТП двух машин

На КАД собралась пробка из-за ДТП двух автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло ДТП. В первом часу дня среды, 30 июня 2021 года, два автомобиля не поделили дорогу на внутреннем кольце после развязки с проспектом Косыгина. Автомобилисты жалуются, что в сторону Мурманского шоссе собирается пробка.

- Две машины столкнулись на 46-м километре внутренней стороны КАД, от Косыгина в сторону Мурманского шоссе, - сообщили в социальной сети очевидцы.

Как именно произошла авария, свидетели не рассказывают. Однако в результате ДТП оказались заблокированы две полосы движения. Из-за этого проезд оказался затруднен.

Есть ли пострадавшие, так не сообщается. Но на месте уже дежурит карета скорой помощи.

Добавим, что почти в том же месте произошла еще одна авария. На 44 километре внутреннего кольца водитель грузовика потерял движение и врезался в ограждение. В итоге кирпичи, которые он вез, оказались на проезжей части.