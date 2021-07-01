Шанс: как в Санкт-Петербурге получить бесплатное образование в коммерческом медицинском вузе

"Реавиз" - частный медицинский вуз, имеющий лицензию и государственную аккредитацию

С 20 июня полным ходом идет приемная кампания в российские вузы - в том числе и в Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге. Частный медицинский вуз, имеющий лицензию и государственную аккредитацию, в 2021 году проводит очередной набор на 1-й курс по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология». Преимущества обучения в Университете «Реавиз» смогут оценить еще 150 будущих врачей, как, например,

Антон Выродов, студент 2 курса стоматологического факультета.

Антон Выродов, студент 2 курса стоматологического факультета.

- Выбрать вуз мне помог конкурс грантов, о котором рассказали знакомые, - вспоминает Антон Выродов. - Оказывается, частный медицинский университет уже несколько лет проводит конкурс на обучение со скидкой от 10 до 100(!) процентов. Я зашел на сайт вуза, узнал условия и начал готовиться. Испытание проводилось в три этапа: заявка и предоставление портфолио личных достижений, онлайн-тестирование на сайте «Реавиз» по биологии, химии и русскому языку. И, наконец, подача документов в приемную комиссию с результатами ЕГЭ по профильным предметам. Вуз учитывал также медали и прочие персональные достижения – за них можно было получить дополнительные баллы. Ну а победителями стали те, кто вошел в четверку сильнейших – после суммирования всех набранных баллов.

По признанию Антона, первые годы обучения в медицинском вузе непростые. Основные предметы - анатомия, биохимия, биоорганическая химия, пропедевтика, гистология, цитология, эмбриология. Объем информации огромный, зато педагоги хорошие.

- Считаю, что нам очень повезло с профессорско-преподавательским составом: нас обучают кандидаты и доктора наук, многие из них – известные ученые и врачи с большой практикой, - рассказал будущий врач. - А учитывая, что группы в вузе небольшие, каждый студент получает почти индивидуальное внимание от преподавателей. При этом учебный процесс построен так, что позволяет свободно совмещать его с трудовой деятельностью. Я, например, работаю лаборантом.

В 2021 году «Реавиз» в Санкт-Петербурге выделяет для талантливых студентов 12 грантов: победители конкурса, в зависимости от набранных баллов, получают 100%, 80% или 50% скидки на обучение. Подать заявку можно на официальном сайте.

Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.8, корпус 2, лит. А

8 (800) 600-24-00, 8 (812) 612-99-50, 8 (812) 962-18-60

https://spbreaviz.ru/priemnaya-kampaniya/

https://www.instagram.com/reaviz.spb/

https://vk.com/spbreaviz

Партнерский материал.