Петербуржцы пожаловались на желтую воду в Малой Невке

Петербуржцы пожаловались на грязную воду в реке Малая Невка Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на грязную воду в Малой Невке. Желтую "муть" горожане заметили в среду, 30 июня 2021 года, между Крестовским островом и Петроградской стороной. Об этом они рассказали в социальной сети.

- Между Чкаловской и Крестовским островом что-то произошло с водой. Похоже на муть, но с чего вдруг, - удивились горожане.

Горожане предположили, что это "муть" поднялась из-за чистки реки Карповки Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи социальной сети стали шутить, что это "водяной коронавирус". Однако другие отметили, что на данный момент идет чистка реки Карповки, которая находится как раз выше по течению.

- Это с Карповки поднятое со дна идет - речку чистят, - рассказал в социальной сети петербуржец.

По всей видимости, это известь, которая поднялась со дна. Вероятнее всего, никакой опасности она не несет. Однако, напоминаем, что по данным Роспотребнадзора ни один водоем в черте города не пригоден для купания.