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Общество30 июня 2021 13:55

Суд оштрафовал петербургский спортивный центр за «Фиксиков» и «Смешариков»

Правообладатели увидели на сайте центра знакомые фигуры мультгероев
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд взыскал с бизнесмена деньги за Симку и Нюшу.

Суд взыскал с бизнесмена деньги за Симку и Нюшу.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Петербурга взыскал деньги с одного из представителей спортивного центра, на сайте которого были найдены герои из мультфильмов про «Фиксиков» и «Смешариков». Создатели мультиков не стали закрывать на это глаза и потребовали компенсации.

- В обоснование иска было указано, что АО «Аэроплан» является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства - рисунки: «Симка 3D», «Нолик 3D» из анимационного сериала «Фиксики». 16 февраля 2020 г. на интернет-сайте с доменным именем voshojdenie.center был обнаружен факт неправомерного использования вышеуказанных объектов интеллектуальной деятельности посредством размещения изображений, а также предложение к оказанию услуг аниматоров, аниматорских программ, - сообщает Объединенная пресс-служба суда.

Ответчик пытался убедить суд, что не копирует «Фиксиков», мол, уши и нос там не такие, но судья доводы не принял и взыскал 40 тысяч в пользу авторов. Еще 30 тысяч коммерсант заплатит за использование образов Кроша, Ежика и Нюши из «Смешариков».