Бетонная плита рухнула на рабочего на стройке в Мурино

Бетонная плита упала на водителя манипулятора на стройплощадке в Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Мурино Ленинградской области на одной из строительных площадок произошло ЧП. Бетонная плита рухнула на одного из рабочих. Мужчина в этот момент находился в машине с краном-манипулятором.

- На строительной площадке бетонная плита придавила человека. По сообщению источника издания, данных о пострадавшем пока нет. Однако, по предварительной информации, человек не подает признаков жизни, - пишет издание "Невские новости".

На данный момент на месте уже работаю сотрудники экстренных служб, которые пытаются убрать тяжелую плиту.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.

Напомним, ранее движение на КАД оказалось заблокировано кирпичами, которые выпали из грузовика, попавшего в аварию.