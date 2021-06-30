19-летняя девушка погибла, упав с высоты в многоэтажке в Петербурге

СК начало проверку после падения 19-летней девушки с балкона многоэтажки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге у жилого дома в Невском районе нашли труп девушки. Утром во вторник, 29 июня 2021 года, в экстренную службу позвонила женщина, которая рассказала, что напротив парадной дома 33/1 по улице Ворошилова лежит мертвый человек, который, предположительно, упал с высоты.

- Предположительно, девушка упала с пожарной лестницы, однако этаж точно не установлен. По камерам видеонаблюдения видно, что в 9:40 она зашла в парадную дома, а в 11:40 упала с высоты, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка была одета в голубые джинсовые шорты, розовую толстовку с капюшоном и бежевые кроссовки. Также на балконе 22-го этажа пожарной лестницы следователи обнаружили банковскую карту на имя 19-летней уроженки Красноярского края, ключи, бутылку с водой и пачку чипсов.

Тело было направлено в морг для обследования. Проверкой гибели занялся следственный комитет.