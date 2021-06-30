Кастрюли «Версаче» на 87 миллионов рублей нашли таможенники в Петербурге

Посуду с торговым знаком "Версаче" задержали на таможне. Фото: СЗТУ

Контрафактную посуду... «Версаче» изъяли петербургские таможенники. Кастрюли, а точнее «подогреватели пищи» поступили на Балтийскую таможню из Китая. При осмотре товара на нем были обнаружены типичные знаки итальянского бренда.

- В ходе проведения таможенного досмотра товарной партии установлено, что на посуду нанесены товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками «Gianni Versace S.P.A.» в виде головы Медузы Горгоны и изобразительного товарного знака в виде окантовки, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего таможенники нашли больше двух тысяч кастрюль «Версаче». На место были вызваны представители фирмы-правообладателя торгового знака. Они оценили примерный ущерб в 87 миллионов рублей.

На импортера было возбуждено административно дело, ему грозит штраф и конфискация товара.