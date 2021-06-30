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Общество30 июня 2021 15:04

"ТЭК" обеспечило теплом 20 тысяч жителей Приморского района Петербурга

Компания реконструировала около 2,5 тысяч метров теплосети
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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«ТЭК» обеспечит теплом 20 тысяч жителей Приморского района

«ТЭК» обеспечит теплом 20 тысяч жителей Приморского района

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция порядка 2,5 тысяч метров теплосети. В среду, 30 июня 2021 года, компания ГУП "ТЭК" отчиталась об окончании работ в границах улиц Яхтенная, Беговая, Савушкина и Школьная. Теперь около 20 тысяч местных жителей обеспечены теплоснабжением.

- Реконструкция обеспечит надежность и качество теплоснабжения 32 зданий, в том числе 22 жилых домов, в которых живут около 20 000 человек. Кроме того, бесперебойное теплоснабжение уже в новом отопительном сезоне получат 2 детских сада, школа и 2 лечебных учреждения, - рассказали в компании.

Ранее этим участком занималась другая компания, но с ней контракт был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

На данный момент в местах, где проводилась реконструкция, специалисты восстанавливают газоны, обустраивают пешеходные дорожки и асфальтируют внутриквартальные проезды.