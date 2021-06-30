МЧС предупреждает о грозе в Ленобласти 1 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о грозах, которые синоптики обещают в четверг, 1 июля. Впрочем, прошлые предсказания гидрометцента сбылись лишь частично, в Петербурге, например, обещанной накануне грозы так не было.

- 1 июля на территории Ленинградской области местами ожидается гроза. Метеорологическая обстановка: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер ночью северных направлений слабый, днем северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает пресс-служба МЧС.

Учитывая жаркую погоду, спасатели советуют реже выходить на улицу, не нагружаться физически, а дома открыть окна и двери. При грозе, наоборот, закрыть окна, двери, убрать вещи с балкона и не топить лишний раз печку, так как дым может притягивать разряды молний.