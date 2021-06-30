Беглов заявил о налаженном прямом общении с петербуржцами

Беглов рассказал, что в Петербурге налажено прямое общение губернатора с жителями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о налаженном прямом общении с горожанам. Как пояснил градоначальник в среду, 30 июня 2021 года, в городе широко используются и развиваются различные форматы взаимодействия власти и жителей.

- Моя личная страница в социальной сети ВКонтакте создана в начале 2019 года. Сейчас у нее более 100 тысяч подписчиков. Петербуржцы пишут сотни комментариев, высказывают свое мнение, обращаются с просьбами, сообщают о проблемах. Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов, - рассказал Беглов.

Страница губернатора интегрирована с системой, которая автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного.

Кроме того, прямой диалог с горожанами происходит в телевизионном и радио форматах, через электронную приемную, в ходе приема граждан и встреч с жителями, в том числе на еженедельных объездах районов.