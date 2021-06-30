Более 160 тонн стекла и 48 тонн пластика сдали в раздельный сбор жители Ленобласти

Жители Ленобласти собрали 168 тонн стекла и почти 48 тонн пластика за полгода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области за полгода раздельного сбора мусора было собрано 168 тонн стекла и почти 48 тонн пластика. Об этом в администрации региона рассказали в среду, 30 июня 2021 года. Сейчас такая практика ведется в восьми районах области.

- Раздельный сбор двух фракций уже вошел в повседневную практику у 300 тысяч ленинградцев. Тихвинском. Централизованный региональный проект реализуется поэтапно, его расширение запланировано на всю область. Ранее эти отходы нуждались бы в размещении, теперь направлены в переработку, - пояснили в администрации.

На данный момент в области установлено 198 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. До 1 июля во Всеволожском районе должны оборудовать еще 239 площадок баками для сбора пластика и стекла.