Фото с места смертельного ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом 30 июня 2021 года появились в сети

В сети появились фото с места смертельного ДТП на трассе "Кола" под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появились фото с места смертельного ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом, произошедшего 30 июня 2021 года. По данным главного управления МВД Петербурга и Ленобласти, на 89 километре Мурманского шоссе столкнулись шесть автомобилей: три грузовых и три легковых машины. Среди погибших - ребенок.

- В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался, - рассказали в полиции.

На трассе столкнулись шесть машин, три из них грузовые Фото: СОЦСЕТИ

По рассказам очевидцев, погиб семилетний мальчик. Также пострадал пятилетний ребенок, его мама находится в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить виновных. Как рассказывают очевидцы, авария произошла из-за водителя цистерны, уснувшего за рулем. Однако эта информация пока не подтверждена.

Автомобилистам рекомендуется объезжать место аварии Фото: СОЦСЕТИ

Также в месте аварии часть дорога перекрыта. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать другие пути следования.