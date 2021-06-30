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Происшествия30 июня 2021 17:59

Полиция организовала проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола" с участием шести машин

В аварии пострадали шесть взрослых и двое детей, один ребенок погиб
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция начала проверку смертельного ДТП на трассе "Кола" под Петербургом

Полиция начала проверку смертельного ДТП на трассе "Кола" под Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

Полиция организовала проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом. Авария произошла в 14:10 часов 30 июня 2021 года на 89-м километре дороги. По известным на данный момент данным, столкнулись сразу шесть транспортных средств, среди которых три грузовых и три легковых машины.

- По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент известно, что в ДТП погиб один ребенок, еще двое детей и шестеро взрослых пострадали.

Из-за аварии участок дороги полностью перекрыт. Объезд проходит через 104 километр через деревню Дусьево. Автомобилистов просят выбирать другие дороги.