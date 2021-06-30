Первая тысяча судов воспользовалась заправками на воде в новом навигационном периоде

«Роснефть» уделяется особое внимание созданию необходимой инфраструктуры для водного транспорта. Фото: www.rosneft.ru

С начала навигационного сезона 2021 года на плавучих заправочных станциях «Роснефть» обслужили первую тысячу маломерных судов в водных акваториях Северо-Западного региона.

Судовладельцев привлекает не только высококачественное топливо, но и широкий ассортимент сопутствующих товаров – снеки, прохладительные напитки, вкусный кофе и кондитерские изделия. Для клиентов – физических лиц действует программа лояльности «Семейная команда». Корпоративные клиенты могут приобретать бензин и дизель по картам «РН-Карт».

ПЗС удобно расположены: в Санкт-Петербурге на р. Малая Нева и в Финском заливе, а в Ленинградской области – в бухте «Владимировская» и Выборгском заливе.

Помимо неоспоримого удобства для владельцев катеров, водных мотоциклов, яхт, заправочные станции на воде играют большую роль для улучшения экологической обстановки водоемов так как исключают разлив топлива, неизбежный при кустарной бункеровке.

Как рассказали судовладельцы, им удобно, что в одном месте можно заправиться и приобрести все необходимое для водной прогулки. А самое главное – стало гораздо больше времени для общения с семьей и любованием потрясающих видов, открывающихся с борта судна, поскольку процесс заправки ускорился в несколько раз, стал более простым и комфортным.

«Роснефть» уделяется особое внимание созданию необходимой инфраструктуры для водного транспорта. Наличие ПЗС позволяют активнее развивать речное судоходство в Северо-Западном регионе.