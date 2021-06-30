Прокуратура организовала проверку смертельного ДТП на трассе "Кола" с участием шести машины

Прокуратура Ленобласти организовала проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола" Фото: СОЦСЕТИ

Кировская городская прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола", которое произошло 30 июня 2021 года. Около 13 часов рядом с селом Шум столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля.

- Водитель транспортного средства Скания, двигаясь в направлении города Санкт-Петербурга в зоне проведения дорожных работ, совершил наезд на стоящие в попутном направлении транспортные средства, - сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП погиб ребенок. По данным прокуратуры, в аварии пострадали пять взрослых и один ребенок. Ранее полиция сообщала о шести пострадавших взрослых и двоих детях.

- Пострадавшие госпитализированы в Кировскую межрайонную больницу, ребенок доставлен в детскую больницу Санкт-Петербурга, - добавили в прокуратуре.

После проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.